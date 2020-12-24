Понад сорок пожеж у житловому секторі на Тернопільщині загасили рятувальники у грудні цього року.

Як повідомили в ДСНС області, в осінньо-зимовий період таких займань більшає. Як наслідок – стається непоправне.

Позаминулої доби на Одещині в пожежі житлового сектору загинула трирічна дівчинка. Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно локалізували загоряння матрацу та підлоги та ліквідували його, але врятувати дитину не вдалося. Цього року трагічні випадки через пожежі в оселях були зафіксовані і на Тернопільщині. Сталися вони переважно через нехтування правил безпеки, – розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа.

«В осінньо-зимовий період в рази збільшується статистика займань, що часто спричинено нехтуванням людьми правил пожежної безпеки. Наслідки такого недбальства можуть бути вельми трагічними. Зокрема, трагедії траплялися через куріння у ліжку, неправильне застосування обігрівальних приладів, пічок. Аби уникнути трагедії, спричиненої пожежею, будьте вкрай обережними, дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань».

Додамо, минулої доби в Україні сталося 148 пожеж, серед них близько 80 – у житловому секторі.