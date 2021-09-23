Сім лікарень на Тернопільщині приймають хворих на COVID-19.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Хворими заповнено понад 40% місць.

Протягом останніх двох тижнів в області простежуються негативні тенденції в епідемічній ситуації. За словами лікарів, почастішали важкі випадки COVID-19, а зокрема зріс показник госпіталізації.

“З середини липня кількість хворих на COVID-19 зростає. Щодня ми тестуємо не менше 300 осіб на 100 тисяч населення. Завантаженість ліжок зараз не перевищує показника постанови Кабміну, але ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізованих. Штам «Дельта» вражає людей більш молодого віку. Так, був спалах в одній із шкіл, де зареєстровано 22 хворих: шість осіб з персоналу, і 16 випадків серед дітей. Ліжка для інфікованих пацієнтів розгорнуті у семи лікувальних закладах. Це лікарня швидкої допомоги у Тернополі, друга міська лікарня, фтизіопульмонологічний центр, міська дитяча лікарня, лікувальні заклади у Кременці, Чорткові, Заліщиках. Розроблена маршрутизація пацієнтів. При завантаженості 50% ми розгортаємо додаткові ліжкомісця”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Найбільше хворих у лікарнях Тернополя та Кременця. Відтак йдеться про розгорнення додаткових ліжкомісць у лікувальних закладах обласного центру.