На Тернопільщині почали вимірювати швидкість руху на ще одному автошляху

На автошляху М-19 у напрямку Кременця почали вимірювати швидкість руху. Там чергуватиме мобільна група поліцейських із лазерним приладом TruCAM. У разі порушення швидкісних обмежень, водіїв притягуватимуть до відповідальності.

Як повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, перевищення встановлених обмежень швидкості руху на 20 км/год передбачає штраф у розмірі 340 гривень, якщо швидкісні обмеження перевищено на 50 км/год., доведеться сплатити 1700 гривень.

“У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год. У житлових та пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год. Під час буксирування швидкість не має перевищувати 50 км/год; на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою – не більш як 110 км/год. Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху”.

Поліцейські констатують: перевищення швидкості — одна з основних причин дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Щоб попередити порушення, на найбільш небезпечних ділянках патрульні вимірюють швидкість руху за допомогою спеціальних засобів TruCAM.

На Тернопільщині прилади TruCAM розміщенні на автошляхах: М-09 “Тернопіль-Львів-Рава Руська”, М-12 “Стрий – Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка”, М-12 “Стрий – Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка”, М-19 “Доманове – Ковель-Чернівці-Теребляче”, М-19 “Доманове – Ковель-Чернівці-Теребляче”, Р-41 “Обхід м. Тернополя” з 12 км.по 27 км.