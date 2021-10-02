В Україні з 1 жовтня всі заклади охорони здоров’я видають електронні лікарняні.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. У лікарнях краю вже виписали понад двадцять тисяч лікарняних в електронному форматі.

У червні цього року стартував перехідний етап запуску е-лікарняних по всій Україні. До єдиної інформаційної медичної системи за цей час підключили майже всі українські лікарні, а це близько 3 тисяч. Загалом сформували майже мільйон електронних медичних висновків.

«Тернопільська область перейшла на виписку електронних лікарняних ще раніше. Всі лікувальні заклади створюють висновки з втрати працездатності в електронному форматі. Ми це розпочали ще в серпні. Вже на сьогоднішній день в нас більше 21 тис. виписано електронних рецептів. Лідерами серед виписки електронних лікарняних є Центр первинної медико-санітарної допомоги, вони вже зробили понад шість тисяч таких листків, а заклади, які надають стаціонарну допомогу – це Тернопільська міська лікарня №2 та обласна лікарня. У лікарні швидкої допомоги вже створили 212 висновків, понад тисячу створила обласна лікарня», – каже Ольга Ярмоленко.

Е-лікарняні розділяються на дві частини. Медичний висновок — це документ після обстеження лікаря, у якому міститься загальний діагноз. Лікар створює його у Реєстрі та завіряє його електронним підписом. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду. І там формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким нараховуються виплати.