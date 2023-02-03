На Тернопільщині почали кампанію «Гвардія наступу». Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, це проєкт Міністерства внутрішніх справ України з формування додаткових бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби.

«Міністерство внутрішніх справ на сьогоднішній день набирає 8 бригад, які можуть вступити в світ добровольців, які вмотивовані служити в рядах МВС. Ці бригади для Нацполіції, Нацгвардії. Враховуючи, що ці всі структури входять в одне міністерство, тому і формується 8 бригад. Ми бачимо, що за рік війни ворог лютує, не збавляє темпів, тому на сьогодні потрібні вмотивовані добровольці, які самостійно запишуться через ЦНАПи для того, щоб служити Україні, Це різні підрозділи, можна вибрати будь який. Хочу наголосити, це не є мобілізація. Це добровільно. Людина приходить, записується, виявляє бажання служити тому чи іншому підрозділу. Це дає можливість кар’єрного росту, та інші гарантії, якими користуються фахівці Міністерства внутрішніх справ. Доукомплектація нових бригад відбуватиметься винятково з високомотивованих патріотів України. Доброволець приходить у ЦНАП, де йому пропонують 8 бригад на вибір. Якщо він хоче битися серед поліцейських – йому в «Лють». Хоче укріпити кордон, або воювати в лавах прикордонників – обирає «Сталевий Кордон», – зазначив Володимир Труш.

Запис добровольців у нові підрозділи структур МВС відбуватиметься у центрах надання адміністративних послуг. На Тернопільщині участь в кампанії беруть п’ять ЦНАПів.

Сформовані батальйони декілька місяців проходитимуть інтенсивну підготовку із бойовим злагодженням нових підрозділів. І лише після цього вони братимуть участь у наступальних операціях задля посилення основних сил України.