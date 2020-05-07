Іван Марчук — один із геніїв сучасності, народжений на Лановеччині, якого визнав увесь світ.

Вже котрий рік ведуться розмови про створення музею художника у Ланівцях для того, щоб гідно вшанувати його майстерність. І нарешті цього року напередодні дня народження Івана Степановича з’явилася інформація, яка вселяє надію, що музею таки бути..

Юрій Матевощук, директор ЛМКУ “Культурний центр народного художника України І. С. Марчука”, розповідає: “Під час перебування Івана Степановича на Лановеччині міський голова Роман Казновецький та Іван Лобунь зустрілися з художником для того, щоб обговорити ідею створення музею. Отримавши його згоду, ми відразу замовили проєктно-кошторисну документацію. Приємно, що її розробляють також ланівчани. Наразі представлена перша концепція, яка мені дуже подобається. Музей буде розташований на першому поверсі колишнього кінотеатру “Супутник”. Для мене його відкриття є пріоритетним завданням на 2020 рік. Розумію, що на все потрібний час, але сьогодні разом з міським головою працюємо у цьому напрямі дуже інтенсивно”.

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