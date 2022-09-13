На Тернопільщині аграрії завершують збирати зернові культури, – повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Деякі господарства вже приступили до посіву озимих культур.

В області зібрали понад 1,6 млн. тон зерна. Аграрії кажуть, що цьогорічна врожайність вища від торішньої.

«На Тернопільщині вже майже закінчені жнива. Вже приступили до посіву деяких озимих культур. Наші аграрії мали можливість скористатися кредитними програмами, це кошти, які їм будуть надаватися безвідсотково терміном на півроку. Ці кредити продовжуються, Аграрії будуть мати можливість на закупівлю насіння чи паливно-мастильних матеріалів, які необхідні для посіву. 34 суб’єкти сільсько-господарської діяльнсоті скористалися вже на сьогоднішній день програмою підтримки Уряду, малими кредитами до 250 тис. грн. ці кошти будуть використовуватися для відкриття нового бізнесу або для введення інновацій в існуючий бізнес. Ми розуміємо, що це мікрокредитування. Але воно відбувається, суб’єкти підприємницької діяльності можуть розвиватися, отримувати нові робочі місця», – зазначив Володимир Труш.

Посіви зернових культур у краї планують розширювати. Пов’язано це із збільшенням потреб у сировині.