Першого липня розпочалася масштабна інспекційна кампанія з виявлення неоформлених працівників у роботодавців Тернопільщини. До цього в області з початку року тривала роз’яснювальна робота серед роботодавців та працівників, щодо необхідності та переваг офіційного працевлаштування.

Про це повідомив начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці Ігор Хаварівський.

– Інформаційна компанія дала свої результати, – каже Ігор Хаварівський. – Ми маємо можливість по кожному роботодавцю через портал Пенсійного фонду відслідковувати чи надходили повідомлення про прийняття працівників на роботу. Частина роботодавців дослухалися до наших порад і оформили більше двох тисяч працівників. З першого липня інспектори праці будуть перевіряти роботодавців, де не збільшилася кількість найманих працівників. Працюватимемо разом з представниками Державної податкової служби, інформаційні бази яких також дають можливість відібрати роботодавців, які мають високий ризик використання нелегальної праці. Насамперед перевірятимемо такі сфери: оптової та роздрібної торгівлі, сільського господарства, тимчасового розміщування й організації харчування, будівництва, надання послуг, транспорту.

Ігор Хаварівський також повідомив, що цього року інспектори праці виявили 166 працівників, які працювали з порушенням правил оформлення трудових відносин. За порушення щодо оформлення трудових відносин передбачено три основні види відповідальності: кримінальна, адміністративна та штраф. Фінансові санкції застосовують безпосередньо представники Управління Держпраці. Дрібних підприємців, які мають невеликі обороти і мало працівників та перебувають на 1-3 групі оподаткування при першому виявлені нелегальних працівників просто попереджають. Якщо суб’єкт господарювання перебуває на загальній системі оподаткування, то передбачений штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат – це 60 тисяч гривень. Якщо у роботодавців інспектор праці впродовж двох років повторно виявить нелегальних працівників, то штраф становить 180 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника.

Ігор Хаварівський зауважив, що Управління Держпраці не є каральним органом і головна мета діяльності – попередити порушення трудового законодавства. Однак ті роботодавці, які не дослухалися до порад інспекторів праці та не працевлаштували найманих працівників, будуть притягнуті до відповідальності.