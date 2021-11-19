Захворюваність на грип і ГРВІ в області перевищила рівень епідемічного порогу.

Про це повідомив епідеміолог центру з контролю хвороб Володимир Паничев. За тиждень на Тернопільщині захворіло майже п’ять тисяч жителів краю.

Рівень захворюваності на грип і ГРВІ відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Найчастіше хворіють діти шкільного віку та працівники організованих колективів.

«Загальна захворюваність на грип і ГРВІ за останні сім днів склала 469 випадків на сто тисяч населення. За останні сім днів захворіло 4826 осіб, що на 55% вище рівня епідемічного порогу та відповідає високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 34%, школярів 57% від усіх захворілих дітей – 970 осіб».

Протягом тижня 311 жителів краю, хворих на ГРВІ, госпіталізували у важкому стані. Серед них – 38 дітей.