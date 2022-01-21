Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – чоловік 30 р., Кременецький район;
2 – жінка 68 р., Тернопільський район;
3 – жінка 66 р., м. Тернопіль;
4 – жінка 59 р., Тернопільський район;
5 – жінка 72 р., Чортківський район;
6 – чоловік 61 р., Тернопільський район;
7 – жінка 85 р., Тернопільський район.
Загалом на Тернопільщині минулої доби зареєстровано 1057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 213 осіб.
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