На Тернопільщині побільшало смертей від коронавірусу

За минулу добу від коронавірусу померло п’ятеро людей.

Померли 77-річний чоловік з Кременця, 45-річна жінка з Копичинець, 61-річна мешканка села Гончарівка Монастириського району, 37-річна жителька села Сураж Шумського району і 67-річний чоловік з Підволочиська.

Загалом в області підтверджено 320 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (69 осіб)

Бережанський район (39 осіб):

• м. Бережани – 23

• с. Котів – 1

• с. Вербів – 1

• с. Куряни – 5

• с. Нараїв – 1

• с. Підвисоке – 3

• с. Демня – 3

• с. Біще – 1

• с. Лапшин – 1

Борщівський район (22 особи):

• м. Борщів – 7

• смт Скала-Подільська – 2

• с. Іване-Пусте – 4

• с. Сков’ятин – 1

• с. Слобідка-Мушкатівська – 1

• с. Висічка – 1

• с. Михалків – 1

• с. Вільховець – 1

• с. Івашків – 1

• с. Пищатинці – 1

• с. Стрілківці – 2

Бучацький район (14 осіб):

• м. Бучач – 6

• смт Золотий Потік – 1

• с. Переволока – 2

• с. Підзамочок – 1

• с. Трибухівці – 1

• с. Звенигород – 1

• с. Сороки – 1

• с. Скоморохи – 1

Гусятинський район (12 осіб):

• м. Копичинці – 4

• с. Чагарі – 1

• с. Котівка – 2

• с. Трибухівці – 1

• с. Сидорів – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Сорока – 1

• с. Вигода – 1

Заліщицький район (15 осіб):

• м. Заліщики – 9

• с. Бедриківці – 1

• с. Кулаківці – 1

• с. Рожанівка – 3

• с. Зелений Гай – 1

Збаразький район (14 осіб):

• м. Збараж – 8

• с. Колодне – 1

• с. Кретівці – 1

• с. Вищі Луб’янки – 1

• с. Чернихівці – 2

• с. Зарубинці – 1

Зборівський район (6 осіб):

• м. Зборів – 3

• с. Озерянка – 2

• с. Годів – 1

Козівський район (0 осіб)

Кременецький район (14 осіб):

• м. Кременець – 10

• с. Млинівці – 1

• с. Бонівка – 1

• с. Білокриниця – 1

• с. Кушлин – 1

️Лановецький район (14 осіб):

• м. Ланівці – 6

• с. Юськівці – 1

• с. Нападівка – 3

• с. Іванківці – 2

• с. Козачки – 1

• с. Білозірка – 1

️Монастириський район (24 особи):

• м. Монастириська – 2

• сел. Коропець – 5

• с. Горожанка – 2

• с. Високе – 3

• с. Савелівка – 1

• с. Дубенка – 3

• с. Завадівка – 1

• с. Горигляди – 3

• с. Криниця – 1

• с. Велеснів – 1

• с. Тростянці – 1

• с. Яргорів – 1

Підволочиський район (14 осіб):

• смт Підволочиськ – 9

• м. Скалат – 1

• с. Терпилівка – 1

• с. Клебанівка – 1

• с. Криве – 1

• с. Гнилиці – 1

Підгаєцький район (4 особи):

• м. Підгайці – 2

• с. Загайці – 1

• с. Сільце – 1

Теребовлянський район (9 осіб):

• м. Теребовля – 1

• смт Микулинці – 3

• с. Воля – 1

• с. Струсів – 1

• с. Долина – 1

• с. Сороцьке – 1

• с. Ласківці – 1

Тернопільський район (17 осіб):

• смт Велика Березовиця – 3

• смт Великі Бірки – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Плотича – 1

• с. Баворів – 2

• с. Прошова – 1

• с. Чистилів – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Грабовець – 1

• с. Білоскірка – 1

• с. Буцнів – 1

• с. Петриків – 1

• с. Смиківці – 1

• с. Підгородне – 1

️Чортківський район (26 осіб):

• м. Чортків – 15

• с. Звиняч – 1

• с. Шманьківці – 2

• с. Колиндяни – 1

• с. Біла – 1

• с. Полівці – 1

• с. Угринь – 1

• с. Ягільниця – 1

• с. Джурин – 1

• с. Давидківці – 1

• с. Пастуше – 1

Шумський район (7 осіб):

• с. Великі Дедеркали – 5

• с. Шкроботівка – 2