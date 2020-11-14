За минулу добу від коронавірусу померло п’ятеро людей.
Померли 77-річний чоловік з Кременця, 45-річна жінка з Копичинець, 61-річна мешканка села Гончарівка Монастириського району, 37-річна жителька села Сураж Шумського району і 67-річний чоловік з Підволочиська.
Загалом в області підтверджено 320 випадків зараження вірусом COVID-19, повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (69 осіб)
Бережанський район (39 осіб):
• м. Бережани – 23
• с. Котів – 1
• с. Вербів – 1
• с. Куряни – 5
• с. Нараїв – 1
• с. Підвисоке – 3
• с. Демня – 3
• с. Біще – 1
• с. Лапшин – 1
Борщівський район (22 особи):
• м. Борщів – 7
• смт Скала-Подільська – 2
• с. Іване-Пусте – 4
• с. Сков’ятин – 1
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Висічка – 1
• с. Михалків – 1
• с. Вільховець – 1
• с. Івашків – 1
• с. Пищатинці – 1
• с. Стрілківці – 2
Бучацький район (14 осіб):
• м. Бучач – 6
• смт Золотий Потік – 1
• с. Переволока – 2
• с. Підзамочок – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Звенигород – 1
• с. Сороки – 1
• с. Скоморохи – 1
Гусятинський район (12 осіб):
• м. Копичинці – 4
• с. Чагарі – 1
• с. Котівка – 2
• с. Трибухівці – 1
• с. Сидорів – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Сорока – 1
• с. Вигода – 1
Заліщицький район (15 осіб):
• м. Заліщики – 9
• с. Бедриківці – 1
• с. Кулаківці – 1
• с. Рожанівка – 3
• с. Зелений Гай – 1
Збаразький район (14 осіб):
• м. Збараж – 8
• с. Колодне – 1
• с. Кретівці – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Чернихівці – 2
• с. Зарубинці – 1
Зборівський район (6 осіб):
• м. Зборів – 3
• с. Озерянка – 2
• с. Годів – 1
Козівський район (0 осіб)
Кременецький район (14 осіб):
• м. Кременець – 10
• с. Млинівці – 1
• с. Бонівка – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Кушлин – 1
️Лановецький район (14 осіб):
• м. Ланівці – 6
• с. Юськівці – 1
• с. Нападівка – 3
• с. Іванківці – 2
• с. Козачки – 1
• с. Білозірка – 1
️Монастириський район (24 особи):
• м. Монастириська – 2
• сел. Коропець – 5
• с. Горожанка – 2
• с. Високе – 3
• с. Савелівка – 1
• с. Дубенка – 3
• с. Завадівка – 1
• с. Горигляди – 3
• с. Криниця – 1
• с. Велеснів – 1
• с. Тростянці – 1
• с. Яргорів – 1
Підволочиський район (14 осіб):
• смт Підволочиськ – 9
• м. Скалат – 1
• с. Терпилівка – 1
• с. Клебанівка – 1
• с. Криве – 1
• с. Гнилиці – 1
Підгаєцький район (4 особи):
• м. Підгайці – 2
• с. Загайці – 1
• с. Сільце – 1
Теребовлянський район (9 осіб):
• м. Теребовля – 1
• смт Микулинці – 3
• с. Воля – 1
• с. Струсів – 1
• с. Долина – 1
• с. Сороцьке – 1
• с. Ласківці – 1
Тернопільський район (17 осіб):
• смт Велика Березовиця – 3
• смт Великі Бірки – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Плотича – 1
• с. Баворів – 2
• с. Прошова – 1
• с. Чистилів – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Грабовець – 1
• с. Білоскірка – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Петриків – 1
• с. Смиківці – 1
• с. Підгородне – 1
️Чортківський район (26 осіб):
• м. Чортків – 15
• с. Звиняч – 1
• с. Шманьківці – 2
• с. Колиндяни – 1
• с. Біла – 1
• с. Полівці – 1
• с. Угринь – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Джурин – 1
• с. Давидківці – 1
• с. Пастуше – 1
Шумський район (7 осіб):
• с. Великі Дедеркали – 5
• с. Шкроботівка – 2
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