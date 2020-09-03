Учора в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померло четверо людей. Це найбільша кількість летальних випадків за добу від початку епідемії в регіоні.

У серпні на Тернопільщині значно зросла смертність через COVID-19, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, пов’язано це із стрімким поширенням коронавірусу у регіоні.

«Чим більше хворих, тим більше летальних випадків. Така негативна тенденція простежується зараз у нашій області. Почали реєструвати по сто, двісті нових випадків зараження, і це потягнуло за собою нові смертельні випадки. Щодо летальних випадків, які ми зареєстрували учора, то люди мали супутні захворювання, зокрема, серцево-судині. Серед померлих – двоє тернополян, 71 і 79 років, у них були серцево-судинні захворювання. 85-річна жінка з Бережан мала цукровий діабет, серцеву патологію. Серцево-судинне захворювання було також і у 86-річної жінки з Кременця».

Загальна кількість летальних випадків на Тернопільщині сягнула 76. Через стрімке зростання рівня захворюваності на коронавірус регіон може потрапити до червоної зони епідемічної небезпеки. Оскільки в окремих районах показники захворюваності вже відповідають цій карантинній зоні.

Софія Романська