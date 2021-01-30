Понад 250 підозр на COVID-19 виявили на Тернопільщині минулої доби. У 70% з них коронавірус підтвердився.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Другий день поспіль на Тернопільщині реєструють майже по два десятки нових випадків захворювання на COVID-19. Це результат новорічно-різдвяних святкувань, – переконана Оксана Чайчук. Подальші прогнози епідеміологів теж невтішні. «Учора ми отримали 561 матеріал для дослідження ПЛР. 254 – це були підозри, з них 179 – позитивні, що складає 70% від підозр, але 32% від поступленого матеріалу. До нас на обстеження приходять не лише ті люди, які мають ознаки захворювання, а й люди, які приїхали із-за кордону, перебувають на самоізоляції, які їдуть за кордон і їм потрібні результати ПЛР-досліджень. Але показник щодо підозр і виявлених випадків залишається досить серйозним».

Колективний імунітет до коронавірусу залишається недостатнім для подолання пандемії. Відтак епідеміологи прогнозують ускладнення ситуації з COVID-19 у лютому-березні.