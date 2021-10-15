Понад три тисячі жителів Тернопільщини щепилися від COVID-19 учора на Тернопільщині.

Про це повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва. Загалом в області імунізувалося майже 309 тисяч жителів краю.

Після оголошення додаткових карантинних обмежень, охочих вакцинуватися побільшало. У центрах вакцинації області провели понад три тисячі процедур за добу. “Вакцинація — це один з дієвих методів, який захищає від складного перебігу хвороби, у багатьох випадках — від самого захворювання. В нас діє 15 центрів вакцинації. Окремі центри вакцинації працюють протягом тижня, окремі — лише вихідними. Також у нас є 59 пунктів щеплення, вони облаштовані в закладах охорони здоров’я, крім того ми можемо створювати тимчасові пункти щеплення. Мобільна бригада може виїжджати до певного населеного пункту для проведення вакцинації, єдина мета — зібрати людей. Також працюють мобільні бригади, які можуть приїжджати до дому людей та проводити щеплення. Тобто доступність вакцинації забезпечена, запасів вакцини достатньо”, – зазначає Марія Павельєва.

МОЗ планує розширити перелік професій та працівників організацій, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. Йдеться про працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів; підприємств, установ та організацій, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Нагадаємо, отримати щеплення в Тернопільській області можуть усі охочі громадяни віком від 18-ти років. Для цього необхідно звернутися у найближчий пункт чи центр вакцинації населення.