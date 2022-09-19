У вишах і школах області побільшало заяв із проханнями навчатися дистанційно.

Про це повідомили в управлінні освіти і науки. Здебільшого такі звернення надходять від студентів, які проживають в інших населених пунктах та учнів, що перебувають за кордоном.

Школи і виші Тернопільщини пропонують різні форми навчання. У більшості – здобувач освітніх послуг має право обирати, як навчатися.

«В області розпочалося навчання, 325 шкіл – офлайн, решта шкіл – онлайн. Є школи, які працюють за змішаним режимом навчання. Ці школи, які допущені до режиму офлайн-навчання, всі мають укриття. Укриття є різними за якістю, але вони точно відповідають вимогам. Діти зможуть бути захищеними під час ракетних небезпек», – зазначив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Аби навчатися дистанційно, необхідно написати відповідну заяву, яку розгляне адміністрація навчального закладу.