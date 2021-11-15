14 листопада — Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Поширеність цієї хвороби протягом 15 років на Тернопільщині збільшилася майже удвічі. Серед причин — нехтування здоровим способом життя.

Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом охоплює мільйони людей по всьому світу і об’єднує діабетичні громади 145 країн, щоб підвищити обізнаність про хворобу та її ускладнення. Як зазначила кандидатка медичних наук Ольга Бобрук, майже 3% первинної інвалідності дорослого населення в Україні є наслідком захворювання на діабет.

“Реальна поширеність порушень вуглеводного обміну у дорослих жителів значно вища. Кожен четвертий дорослий має переддіабет або наявний діабет, але поки не знає про це. Діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну або ж організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру, тобто глюкози у крові. В результаті неконтрольованого діабету виникає гіперглікемія — підвищення рівня глюкози в сироватці крові, що призводить до ураження багатьох систем організму, особливо нервів та кровоносних судин. Більшість хворих на діабет або тих, хто має серед рідних та близьких хворіючих, побоюються, що їхні діти успадкують захворювання і не без підстав. Кращий спосіб знизити цей ризик – всією сім’єю вести максимально здоровий спосіб життя”.

За прогнозами медиків, цукровий діабет до 2030 року стане сьомою найпоширенішою хворобою на планеті. Ця недуга входить до трійки захворювань, які найчастіше спричиняють інвалідизацію населення та смерть. Відтак лікарі закликають правильно харчуватися, займатися фізичною активністю та стежити за своїм здоров’ям.