На Тернопільщині зросла захворюваність на COVID-19 серед дітей. Вірус найбільш інтенсивно поширюється в організованих колективах. Відтак окремі групи та класи у навчальних закладах працюють дистанційно.

У Тернопільській міській дитячій лікарні — майже два десятки дітей, інфікованих СOVID-19. Вони переносять хворобу у важкому і середньому станах. Як зазначив медичний директор закладу Володимир Кучма, осінньої хвилі захворюваність серед дітей зросла. Щоб уникнути швидкого поширення вірусу, медики рекомендують вакцинуватися.

“МОЗ дозволило щеплення дітей від 12 років, але лише за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень. Відповідні рекомендації були ухвалені наказом МОЗ. Дітей віком від 12 років рекомендовано щепити вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що і для дорослих, — дві дози по 0,3 мл з інтервалом у 21–28 діб. Для того, щоби щепити від коронавірусної хвороби дитину віком 12+, ця дитина, її батьки або опікуни мають надати лікарю, який проводить вакцинацію, документи, що підтверджують наявність у неї всіх рутинних щеплень згідно з Національним календарем щеплень (форма 063/о)”.

Додамо, від COVID-19 в області щеплено 60 дітей. Вакцинація хлопчиків і дівчаток до 16 років відбувається за обов’язкової згоди батьків чи опікунів.