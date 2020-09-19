У лікарнях області 16 пацієнтів з COVID-19 перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Понад два десятки хворих використовують кисневу підтримку. А загалом лікувальні заклади, визначені для інфікованих осіб, заповнені на 52%.

Нині на Тернопільщині хворим на коронавірус надає допомогу 35 медичних закладів. У лікарнях відкрито 1602 ліжка, – каже виконувачка обов’язків начальника управління охорони здоров’я області Тетяна Скарлош. Цими днями створили ще 66 місць для інфікованих пацієнтів.

«В нас єдиний медичний простір, якщо лікувальні заклади заповнені, перевозимо пацієнтів до інших закладів. Найстрашніше те, що коли лікувальні заклади будуть переповненими, ми не зможемо кваліфіковано надавати медичну допомогу. Найбільша потреба таких пацієнтів – це кисневе забезпечення, забезпечення ШВЛ-ами, кадровим ресурсом. Кожен лікувальний заклад має оцей ліміт. Ми переживаємо, щоб не було піку захворюваності та надіємося на оце плато. Але бачимо, що захворюваність далі росте. На цей час ми справляємося. Цими днями ми збільшили ліжкових фонд на 66 ліжок. Працює 4 госпіталі – це лікарня швидкої допомоги, Чортківська районна лікарня, Гусятинська центральна районна лікарня і лікарня у Заліщиках. Вони працюють і штатному режимі і вже третій тиждень поспіль надають допомогу пацієнтам з коронавірусом як госпіталі».

Загалом у лікарнях області є 222 апарати штучної вентиляції легень. У разі стрімкого збільшення кількості хворих, медичні заклади не зможуть вчасно надавати медичну допомогу.

Софія Романська

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