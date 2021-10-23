Щодня на Тернопільщині фіксують антирекорди COVID-19. Вчораі зареєстрували майже вісімсот нових хворих. Інфекційні відділення у лікарнях заповнені.

У лікарів викликає занепокоєння збільшення кількості важких хворих, які потребують кисневої підтримки. Також це значні фінансові втрати.

«Ця кількість хворих дає велике навантаження на систему закладів охорони здоров’я. Зростають витрати лікувальних закладів, в першу чергу – на кисень. Кожен з лікувальних закладів щодня витрачає більше тонни кисню. Одна тонна кисню коштує 20 тис. грн. Щодня більшає кількість виїздів екстреної медичної допомоги. Минулого тижня фіксувалося щоденно 80 виїздів, на сьогодні – більше 92 виїздів. Велике навантаження припадає і на первинну ланку. В області продовжує хворіти понад 6600 осіб, минулого тижня було близько п’яти тисяч хворих. Тобто кількість пацієнтів зросла більше, ніж на тисячу. Летальність в області складає 1,8%, в Україні – 2,3%. Ми бачимо, кількість смертей зростає», – каже директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Через збільшення кількості хворих у лікарнях розгортають додаткові місця. Наразі інфікованим пацієнтам допомогу надають у 16 закладах.