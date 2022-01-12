Концепцію створення індустріального парку «LANIVTSI» презентували у Лановецькій громаді 11 грудня. Його створення передбачено у рамках проекту регіонального розвитку «Мережа індустріальних парків «Західний індустріальний кластер».

У презентації взяли участь представники Лановецької міської ради, група експертів, старший проектний менеджер Офісу реформ при КМУ за напрямком «Інвестиційний клімат та економічне зростання» Артем Сачук, директор Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області Андрій Семенюк. Вони ознайомилися із концепцією майбутнього індустріального парку, його функціональним призначенням, а також напрацювали план подальших дій з його будівництва.

Під час робочої зустрічі йшлося про те, що в індустріальному парку буде розміщено виробництво літальних і наземних безпілотних машин, тобто дронів, для сільського, лісового, водно-болотного господарства, безпеки, перероблення агропродукції, а також безпілотної сільськогосподарської техніки і супутніх товарів, в тому числі запасних частин, навісних модулів та комплектуючих.

Створення індустріального парку, за словами Артема Сачука, дасть можливість залучити інвесторів, збільшити податкові надходження та створити оптимальні умови для потужного виробництва на Лановеччині.

Директор Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області Андрій Семенюк, зауважив, що Лановецька громада має логістичні, географічні переваги та необхідні ресурси для створення такого парку.