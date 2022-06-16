Попри воєнний стан на Тернопільщині планують цього літа відкрити дитячі табори.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Вже розпочала роботу спеціальна комісія, яка перевірятиме заклади відпочинку.

Комісія обстежить дитячі табори та визначить, котрі із них працюватимуть цього року. За кошти держбюджету зможуть оздоровитися діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти військовослужбовців, внутрішньо переміщені та інші категорії дітей.

«Ми продовжуємо програму з оздоровлення дітей. Вже працює група, яка складає список дітей, які будуть в цьому році оздоровлюватися. Будуть працювати табори не тільки у Тернопільській області, а й у Закарпатські області. Завдяки благодійним фондам, ми маємо можливість відправити дітей і на Кіпр, це будуть діти наших загиблих воїнів. Це діти, які пережили величезні травми. Звертайтеся до військової адміністрації, хто має дітей до 18 років, щоб ми почали формувати списки. Є можливість відправити дітей за кордон, звертаються ті жителі, діти яких мають закордонні паспорти», – зазначив Володимир Труш.

24 червня Рада оборони Тернопільщини прийме остаточне рішення щодо кількості закладів, котрі відповідають всім вимогам воєнного часу та зможуть працювати у літній період. Окрім того, буде визначено, скільки дітей зможуть оздоровитися за кошти бюджету.