80% населення мають вакцинувати на Тернопільщині від COVID-19. Таке завдання поставили перед регіоном у Кабінеті Міністрів України. Втім, коли буде досягнуто таких показників, питання залишається відкритим.

У грудні на Тернопільщині темпи вакцинації знизилися, – зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, чимало людей не завершили курсу щеплення, знехтувавши другою дозою.

“Набуття колективного імунітету — це питання для нас стоїть гостро. Оскільки бачимо, що скоротилися темпи щеплення останнім часом. Також є проблемою те, що люди нехтують другою дозою вакцинації. У селах рівень вакцинації незначний. І це не дивлячись на те, що наші мобільні бригади виїжджають щеплювати людей вдома. Представники Червоного Хреста інформують про вакцинацію. В області доступні усі чотири види вакцин. Кожного дня працюють центри масової вакцинації та пункти щеплення. Необхідне лише бажання людей — прийти і вакцинуватися, щоб захистити себе та оточення”.

Додамо, за вчора в області вакцинувалися від COVID-19 1 222 особи. Першою дозою за минулу добу щепили 450 людей, другою дозою – 772. Всього з початку вакцинації у краї щепили 664 762 особи. У разі продовження таких темпів, то 80% вакцинованих регіон здобуде ближче до весни. Втім, загрозою залишається поширення нових штамів.