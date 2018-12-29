На Тернопільщині планують продати 11000 “новорічних дерев”

29/12/2018 Розмір тексту:

Одинадцять тисяч ялин і сосен планують продати лісничі Тернопільщини у новорічно-різдвяний період 2018-2019 років.

Щороку лісові господарства області вирощують плантації новорічних дерев для того, щоб напередодні свят жителі області могли прикрасити ними свої оселі. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства зазначають, що купуючи живе деревце люди не шкодять навколишньому природному середовищу, а, навпаки, дбають про нього, оскільки виручені від реалізації хвойних дерев кошти спрямовують лісогосподарськими підприємствами на їх розвиток.

Середня ціна зеленої красуні, як повідомив головний спеціаліст відділу лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів управління Андрій Маланчук, цього року становить 70 гривень з ПДВ за погонний метр. Але для того, щоб купити деревце за собівартістю треба звертатися безпосередньо у лісгоспи та їхні підрозділи. На кожному підприємстві є відповідальні за ялинкову кампанію особи. Також у лісгоспах працюють гарячі лінії за якими можна дізнатися інформацію про найближчі місяця продажу хвойних. У Тернополі продукцію ДП «Тернопільське лісове господарство» можна купити на перехресті вулиць Миру-Дружби, на вулиці Слівенській біля «Прогресу», на вулиці Живова біля ТЦ «Орнава» та у селі Петриків на території Тернопільського лісництва, що на вулиці Шевченка, 41а.

В управлінні також зауважили, що упродовж грудня тривають спільні патрулювання працівників лісового господарства, поліції та інших контролюючих служб з охорони хвойних насаджень від незаконних рубок. За незаконну заготівлю хвойних передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Ольга Трач