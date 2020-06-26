Сорок два нових випадків зараження коронавірусом додалося минулої доби на Тернопільщині. Серед них – 19 у Тернополі. Відтак загальна кількість заражених COVID-19 у регіоні сягнула 1857.

Учора в обласному лабораторному центрі виявили на тринадцять випадків коронавірусу більше, ніж попередньої доби, – розповів епідеміолог Володимир Паничев. Підтвердився COVID-19 і серед медичних працівників.

«Було проведено 941 дослідження методом ПЛР. У сорока двох випадках COVID-19 підтвердився. Найбільше інфікованих виявили у Тернополі – 19 випадків. Також двоє заражених виявлено у Тернопільському районі. 12 інфікованих – у Лановецькому районі. Поодинокі випадки зараження виявлено у Бучацькому, Шумському, Підволочиському, Збаразькому, Козівському районах. На жаль, йде тенденція до збільшення кількості підтверджених випадків».

Нагадаємо, відповідно до постанови головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, карантин можуть посилювати на конкретних адміністративних територіях, де спостерігається значне ускладнення епідемічної ситуації. Все ж відповідні рішення за рекомендацією комісії ТЕБ та НС приймають органи місцевої влади.

Софія Романська

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