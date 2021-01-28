213 нових випадків коронавірусної хвороби діагностували на Тернопільщині минулої доби. Після тривалої стабілізації епідемічного процесу в області фіксують підйом рівня захворюваності на COVID-19.

Протягом доби нові випадки зараження діагностували майже в усіх районах області. Лише у Тернополі виявили 75 хворих. Також у регіоні почастішали повторні випадки зараження.

«Збільшується кількість хворих, які потребують медичної допомоги, в тому числі і госпіталізації. Окрім цього, є питання лабораторного обстеження. Не виключено поєднання інфекцій: грип і коронавірус, ГРВІ і коронавірус. Все це може впливати на тяжкість перебігу. Люди, які перехворіли на початку пандемії, вже не мають антитіл. Але це закономірне явище при будь-які респіраторній інфекції. Повторні випадки зараження, як і в інших захворюваннях, важчі. Перший випадок інфікування переважно протікає у легшій формі, ніж другий. А третій випадок зараження може бути ще важчим», – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

На Тернопільщині зареєстрували понад 60 випадків повторного захворювання на коронавірус. Також виявлені форми поєднання ГРВІ та коронавірусу.