Два спалахи коронавірусу після весільних застіль зафіксували на Тернопільщині.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Як наслідок — захворіло близько трьох десятків людей.

Захворюваність на COVID-19 в області стрімко зростає. За три тижні зареєстрували майже дев’ятсот інфікованих.

“Якщо в липні було захворілих 202 осіб, то в серпні, за три тижні ми маємо уже понад 860 осіб, тобто у 4,5 рази більше, ніж за липень. Ми бачимо, що рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію зростає, кількість хворих на стаціонарному лікуванні збільшується. Дві третіх хворих, які поступають на стаціонарне лікування, є киснезалежними. Ми очікуємо суттєвий ріст захворюваності вже у вересні місяці. Для того, щоб цього уникнути у першу чергу потрібно вакцинуватися. Наголошую, що сьогодні дуже важливо вакцинуватися вчителям та медикам, які у свої роботі повинні гарантувати безпечне середовище” – каже директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Епідеміологи стверджують: наразі в Україні поширюється штам Дельта. Він сильніший за попередні та частіше призводить до складного перебігу хвороби.