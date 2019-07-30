Водія, який втік з місця ДТП, розшукує поліція. На узбіччі в траві 29 липня о 9:30 жителі села Ценів Козівського району виявили пораненого хлопця. Потерпілий – місцевий мешканець. Люди одразу викликали поліцію та швидку допомогу.

Травми сімнадцятирічного хлопця, каже начальник Козівського відділення поліції Артем Колодій, характерні удару автомобілем.

У неповнолітнього закрита черепно-мозкова травма, струс, перелом ребра, кісток тазу та нижньої щелепи, а також забої нирок й грудної клітки. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення. Стан юнака стабільний, але важкий.

Дана подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ. Працівники поліції розшукують винуватця автопригоди. Вони звертаються до водіїв, які в період з 5:00 до 9:30 проїжджали автодорогою між селами Ценів та Олесине і мають в автомобілях відеореєстратори, допомогти встановити винуватця ДТП.

Автомобіль, ймовірно, вишневого або червоного кольору, з корозією кузова. На транспортному засобі може бути пошкоджена права передня сторона.

Повідомити інформацію можна на лінію “102” або за номерами телефонів: (03547) 2-12-45, (098)635-50-79. Анонімність гарантується.