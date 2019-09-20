Правоохоронці Тернопільщини розшукують мешканця обласного центру, Шевчука Василя Ігоровича, 1982 року народження.

Наприкінці серпня до поліцейських звернулася сестра краянина. Вона зазначила, що її брат після відбування адміністративного арешту в Бережанах додому не повернувся. Встановити його місце знаходження неможливо.

Усіх, хто бачив чоловіка або володіє будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номерами в Тернополі 27-11-70 або на лінію «102».