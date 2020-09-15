Протягом доби на Тернопільщині передбачають теплу і сонячну погоду. Стовпчики термометрів вдень місцями сягатимуть 29 градусів тепла.

Втім, уже з четверга до краю добереться атмосферний фронт з дощами і похолоданням.

“15-го вересня у Західній Україні — сухо, тепло та сонячно. Вітер очікується північно-західний, невеликий або помірний. Температура повітря протягом дня досягне +24 +29 градусів. Що далі? До нас йде суттєва зміна погоди. У середу-четвер очікується пік тепла, +25 +31 градус, а вже 18, 19 та 20 вересня, тобто, в кінці тижня, температура повітря знизиться, вона стрибне вниз до +12 +18 градусів. Атмосферний фронт притягне у четвер в Україну дощі, спочатку на західні області. Отож будьте пильними в другій половині тижня – суттєва зміна погоди може гойднути голову й судини”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, перше “бабине” літо на Тернопільщині добігає кінця. Але прогнози синоптиків — оптимістичні, після хвилі похолодання тепло повернеться, правда з дещо нижчими температурними показниками.

Софія Романська