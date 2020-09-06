У Бережанах 30 приватних підприємців перекрили дорогу. Вони вимагали, щоб ринок не закривали.

Про це Суспільному повідомив учасник акції Володимир Сухарський.

За його словами, підприємці перекрили вулиці Тернопільську та Степана Бандери.

“Підприємці продовольчого року не мають змоги реалізувати закуплений товар, через “червону” зону і введенні обмеження”, – каже Сухарський.

Акція тривала годину.

Нагадаємо, Тернопіль і ще 6 районів області з понеділка, 7 вересня, перебуватимуть у “червоній” зоні. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Згідно рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до “червоної” зони потрапили міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області.

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