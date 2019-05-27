Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття земельних ділянок.

Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що на земельних ділянках загальною площею близько 200 га вартістю понад 6 млн грн за межами населеного пункту м. Теребовля, без наявності правовстановлюючих документів, місцевим підприємством самовільно вирощувались сільськогосподарські культури. Законному володільцю земель завдано значної шкоди. Триває досудове розслідування.

Санкція статті Кримінального кодексу України за вчинення даного кримінального правопорушення передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.