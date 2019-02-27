На Тернопільщині підприємець побив учасника АТО

27/02/2019 Розмір тексту:

Сьогодні, 27 лютого, у самісінькому центрі Чорткова підприємець, котрий торгує технікою та велосипедами у приміщенні колишнього кінотеатру «Мир», побив учасника АТО (ООС), мешканця села Бичківці.

З надійних джерел «Терену» стало відомо, що атовець кілька місяців тому придбав у підприємця мотоблок. Техніка попрацювала недовго, тож чоловік вирішив зателефонувати до продавця та порадитись, що ж робити далі. Той порадив самотужки розібрати мотор, спробувати полагодити, а якщо нічого не вдасться, прийти до його магазину.

Атовцю так і не вдалось полагодити мотоблок, тож сьогодні він попрямував до місця, де його придбав. Вкотре пояснивши продавцю ситуацію, наткнувся на грубощі та хамство з боку підприємця. Словесна перепалка переросла в рукоприкладство – продавець завдав удару в обличчя учаснику АТО.

Як повідомили «Терену» у Чортківському відділку Нацполіції, кримінальне провадження вже відкрите, наразі працівники поліції беруть пояснення в обох сторін конфлікту.

До слова, підприємець вже раніше мав проблеми із законом. Нещодавно Чортківський районний суд визнав його винним у побитті журналіста (ч. 1 ст. 125 ККУ України – умисне легке тілесне ушкодження), за що йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.