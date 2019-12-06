Близько п’ятисот літрів спиртової суміші, майже двісті пляшок готової продукції, виготовленої під марками відомих українських брендів, тридцять п’ять тисяч підроблених марок акцизного податку та тисячу пачок цигарок – це та багато іншого під час санкціонованого обшуку, проведеного під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області, вилучили в жителя Теребовлянського району.

За словами начальника відділу детективів Юрія Барабана, спирт “підприємець” зберігав у ємностях без дотримування будь-яких санітарних норм. Розливав його по пляшках, які скуповував у пунктах прийому склотари.

Реалізовував товар в магазинах та закладах громадського харчування Тернопільщини і сусідніх областей. За попередньою інформацією, підробляв житель Струсова не лише алкоголь, але й цигарки.

Усю продукцію та засоби для її виготовлення і фасування вилучили правоохоронці та направили на експертизу.Працівники поліції встановлюють причетних до нелегального бізнесу, а також шляхи надходження спиртової суміші та інших виробів.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 199 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.