Вчинок, який вражає жорстокістю і цинізмом, скоїли неповнолітні на Тернопільщині.

У соцмережах з’явилося відео, на якому двоє неповнолітніх жорстоко поводилися з котом. Один з хлопців мучив та жбурляв тварину, а інший знімав це на камеру мобільного телефону.

Поліцейські встановили особи неповнолітніх порушників. Вони – мешканці Збаразької громади. За інформацією поліції, з ними та їх батьками провели профілактичні бесіди. Також на дорослих складено протоколи згідно статті 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

У той же час в соцмережах читачі повідомляють, що кошеня не вижило. У тваринки вистачило сил лише вибратися на дорогу, де вона померла. Тож дехто резонно зауважує, що покарання за такий злочин мало б бути значно суворішим.

“З однієї сторони, особисто я вдячна поліції, що звернули увагу на цей випадок. Не втомлююсь повторювати, що для мене, як громадянки нашої країни, важливо, щоб поліція реагувала на усі порушення закону, не ділячи його по власній шкалі важливості.

З іншої – жорстоке поводження з тваринами є кримінальним злочином (наскільки відомо, тварина померла). Штрафу недостатньо. Така родина тепер, як мінімум, повинна бути на обліку у соцслужб, бо не можу уявити, щоб нормальна психічно здорова дитина, яка отримує від батьків гідне виховання, так вчинила”, – ідеться в одному з коментарів.