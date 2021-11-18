17 листопада вранці у селі Галущинці Підволочиської територіальної громади Тернопільського району на території приватного домогосподарства під час проведення земляних робіт виявлено один артснаряд, калібром 76 мм, часів Другої світової війни.

О 13:30 у с. Глибочок Борщівської територіальної громади Чортківського району на території приватного домогосподарства під час проведення земляних робіт виявлено три ручні гранати часів Другої світової війни.

Цього ж дня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління під час обстеження території поблизу села Старе Місто Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району (на місці НС) додатково виявлено й вилучено два артснаряди АС-88 мм часів Другої світової війни та о 17:00 знищено разом із десятьма АС-88 мм, виявленими раніше, в безпечному місці шляхом контрольованого підриву.