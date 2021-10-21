На Тернопільщині підготували ще сім лікарень для хворих на COVID-19

Ще сім лікарень підготували на Тернопільщині для хворих на COVID-19.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Відтак інфікованих пацієнтів вже приймають у 16-ти закладах.

Сьогодні на Тернопільщині зареєстрували 589 нових випадів коронавірусної хвороби. Зокрема, почастішали важкі випадки, а відтак і госпіталізації до лікувальних закладів.

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“Якщо порівняти з минулим тижнем, то у нас збільшилася кількість виїздів екстреної медичної допомоги. Щодня це майже 100 викликів. Навантаження йде на лікарні. Цей сезон ми розпочали розгортанням 7-ми лікувальних закладів, де лікували пацієнтів із COVID-19. На сьогоднішній день у нас працює таких 16 лікувальних закладів на 1605 ліжок для пацієнтів хворих на COVID-19. Всі пацієнти майже киснезалежні. Пацієнти на 4-ту, 5-ту добу стають важкими. Минулої весни пацієнти ставали важкими на 9-ту, 10-ту добу”, – каже директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

За словами лікарів, частіше хворіють на COVID-19 діти та люди старшого віку. Серед перших ознак недуги – підвищення температури, ломота в тілі, нудота.