Чотири сертифіковані пляжі відкрили на Тернопільщині.

Про це повідомила речниця ДСНС в області Ірина Крупа. Там чергуватимуть рятувальні підрозділи.

До сертифікованих зон відпочинку належать пляж «Циганка», Дальній пляж, а також пляжі у Ланівцях та у селі Мушкатівка Чортківського району. Перед відкриттям їх перевірили рятувальники.

«Ці місця підготовлені для відпочинку. Там чергують спеціально підготовлені рятувальники. Тому відпочинок на сертифікованих пляжах більш безпечний. Бажано, щоб люди відпочивали на спеціально відведених місцях. На Тернопільщині цих чотири пляжі приведені до норм діючого законодавства. Хоча навіть там необхідно дотримуватися правил. Купатися потрібно у безвітряну теплу погоду. Адже під час різкого перепаду температур людину можуть вхопити судоми, і вона може потонути», – зазначає Ірина Крупа.

Додамо, цього року в області на водоймах загинуло 11 людей. Торік вода забрала життя 36 мешканців краю. Більшість трагедій сталося під час відпочинку та риболовлі.