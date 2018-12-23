На Тернопільщині підбили підсумки футбольного року-2018: ФК “Вишнівець 2” – третій

Весь цвіт футболу зібрався для того, щоб відзначити спортсменів, які стали кращими у цьому році. Серед них і вишнівецькі форварди, які в напруженій боротьбі вибороли в першій лізі (команда «Вишнівець 2») почесне третє місце.

До останнього туру вишнівецькі футболісти боролись за «золото». Вигравали у більшості із 18 команд із разючою перевагою.

За підсумками останнього туру футболісти «Вишнівець 2» вийшли на третє місце в обласному чемпіонаті, у напруженій боротьбі, вирвавши перемогу у багатьох клубів області – це неабиякий результат.

Заслуга в цьому усіх гравців. Але варто відзначити голкіпера Михайла Горліцького, який став кращим воротарем чемпіонату області в першій лізі. Тішили професійною грою також захисник Максим Борисевич, нападники Дмитро Галадей і Тарас Косінський, півзахисники Михайло Вітерук і Святослав Кантицький та інші.

За словами голови Федерації футболу Тернопільської області Тараса Юрика, «цього року збільшили кількість команд в дитячо-юнацькій футбольній лізі. Діти – це найбільша інвестиція, яку ми робимо у футболі. І цього року вперше відбувся дитячо-юнацький чемпіонат, у якому брали участь понад 80 команд».

Під час події обговорювали також популяризацію цього виду спорту. Адже цьогоріч в області долучилися до серйозного проекту, єдиного в Україні – відкриття соціально-спортивної школи «Реал Мадрид».