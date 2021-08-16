На Тернопільщині під землею знайшли схрон з боєприпасами. ФОТО

СБУ виявила у Тернопільській області схрон з військовими засобами ураження. Зі схованки вилучено понад 270 набоїв калібру 7,62 мм.

Тайник був облаштований під землею поруч із покинутим будинком на околиці одного із селищ поблизу Зборова. Виявлені боєприпаси направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення боєприпасів з району проведення операції Об’єднаних сил.

Заходи з виявлення і вилучення засобів ураження проводили співробітники Управління СБУ в Тернопільській області у взаємодії з підрозділами Національної поліції та за процесуального керівництва прокуратури.