Нещасний випадок з летальним наслідком зареєстрували правоохоронці відділення поліції №3 Гусятина.

19 лютого на лінію “102” надійшло повідомлення про смерть сорокачотирирічного чоловіка на залізничній колії на території одного із приватних підприємств.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, загиблий – колишній працівник даного підприємства. Він через запасний вхід зайшов на підприємство. Саме в цей час там стояв локомотив з вантажними вагонами.

В той момент, як локомотив рушив з місця, потерпілий спробував пробігти між вагонами. Проте зробити це чоловікові не вдалося. Навіть попри те, що швидкість була низькою, 2-3 кілометри за годину, він потрапив під колеса вагона і загинув.

Його тіло виявив працівник підприємства після того, як локомотив від’їхав з місця аварії.