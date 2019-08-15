Черговий смертельний випадок на дорозі стався у Бучацькому районі. Під колеса іномарки потрапив 31-річний чоловік. Від отриманих травм пішохід загинув на місці.

Як повідомляють у поліції, аварія сталася близько десятої години вечора на автодорозі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ, між селами Зелене та Старі Петликівці Бучацького району. 23-річний водій – житель одного з сіл району, керуючи автомобілем Фольксваген, здійснив наїзд на пішохода, який знаходився на проїзній частині. Травми виявилися несумісними з життям. Ще до приїзду бригади швидкої допомоги 31-річний житель Франківщини помер.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У водія взято забір крові на вміст алкоголю, транспортний засіб поміщено на шрафмайданчик. Загалом за сім місяців цього року на дорогах області сталося 178 аварій з потерпілими. З них 46 – зі смертельними наслідками у яких загинули 53 людини.