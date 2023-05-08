На Тернопільщині під час сесії селищної ради вручили повістки депутатам і голові. ВІДЕО

У Підволочиську представники військкомату прийшли на сесійне засідання і вручили повістки усім присутнім депутатам та голові ради.

Загалом запрошення до центру комплектації отримали чотири депутати та голова Віталій Дацко, повідомляє Zaxid.net.

Про візит військовослужбовців на сесію Підволочиської селищної ради написав в Facebook один з депутатів Петро Федорович. Чоловік зазначив, що представники військомату прийшли за півгодини до засідання і попросили в голови звернутися до присутніх. Однак той їм відмовив і дозволив виступити лише після сесії.

«Представники ТЦК та СПП були змушені прочекавши 4 години. Хоча депутати пропонували голові надати їм слово одразу. Після невеликого вступу вони вручили повістки голові та усім присутнім чоловікам депутатам Підволочиської селищної ради віком від 18 до 60 років», – розповів ZAXID.NET Петро Федорович.

Повістки отримали чотири депутати та голова. Загалом у Підволочиській селищній раді є 26 обранців. А в п’ятницю, 5 травня, коли відбувалася сесія присутніх було лише 16 депутатів.

«Повістки представники військкомату мали вже заготовлені. Одну з них мені вручили теж. Після того як закінчилася сесія, я одразу зразу пішов у наш місцевий відділ Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підготовки. Там в мене уточнили дані і все», – додав Петро Федорович у коментарі.

Додамо, що один з депутатів Підволочиської селищної ради зараз воює на фронті. А ще один нещодавно повернувся з передової додому.