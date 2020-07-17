На Тернопільщині усіх призовників тестують на антитіла до коронавірусу. Відтак у чотирьох юнаків виявили імуноглобуліни М, що означає гострий перебіг захворювання на COVID-19. Наразі вони перебувають на самоізоляції.

ІФА-тестування на виявлення антитіл до COVID-19 проходять усі призовники, – запевнила заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська. Таке дослідження для учасників призову безкоштовне.

“Серед усіх призовників весняного призову було виявлено чотири позитивних аналізи на імуноглобулін М. Згідно алгоритму дій, військові комісари, працівники військкомату повинні таких призовників ізолювати, забезпечити захист своїх працівників та інших призовників, які контактували з цими особами. Лише після визначення аналізу, ми можемо зробити висновок, чи призовник переніс захворювання на коронавірус чи ще хворіє ним”.

З резервного фонду обласного бюджету виділили 45 тисяч гривень на додаткове медичне обстеження призовників. За ці кошти придбали спеціальні тести для виявлення антитіл до COVID-19. “Станом на 15 липня з Тернопільщини вже відправили до війська 327 осіб віком від 20 до 27 років. Планове завдання для області – 500 осіб. Призовники пішли служити у Збройні сили України, Національну гвардію України, державну спеціальну службу транспорту, прикордонні війська”, – зазначив т.в.о. обласного військового комісара Олександр Скумбрій.

Триватиме призов до кінця липня. За це період до війська з області мають відправити близько двохсот юнаків.

Софія Романська