На Тернопільщині під час пожежі загинув 22-річний чоловік

Нещастя трапилося у містечку Копичинці.

До співробітників Чортківського районного відділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що в місті Копичинці горить житловий будинок і, ймовірно, є потерпілі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Було встановлено, що внаслідок пожежі загинув 22-річний юнак. Хлопець проживав у будинку сам.

Попередня причина загоряння – несправність пічного опалення.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.