Нещастя трапилося у містечку Копичинці.
До співробітників Чортківського районного відділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що в місті Копичинці горить житловий будинок і, ймовірно, є потерпілі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Було встановлено, що внаслідок пожежі загинув 22-річний юнак. Хлопець проживав у будинку сам.
Попередня причина загоряння – несправність пічного опалення.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ.
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