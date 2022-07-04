На Тернопільщині під час грози блискавка вбила чоловіка

3 липня близько 9 ранку до співробітників Лановецького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на польовій дорозі між селами Раковець та Чеснівський Раковець виявили мертвого чоловіка.

За результатами судово-медичної експертизи, смерть людини настала внаслідок ураження атмосферною електрикою (блискавкою). Загиблий – 63-річний житель села Чеснівський Раковець Збаразької громади.

За попередніми даними, чоловік близько 16 години 2 липня повертався додому, коли його застала негода в полі. Під час грози в нього влучила блискавка.

Відомості із даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (з відміткою нещасний випадок).