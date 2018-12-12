На Тернопільщині під час богослужіння побилися священики. ВІДЕО

12/12/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині просто під час богослужіння священики побили священика.

Конфлікт між керівництвом Тернопільської єпархії Української автокефальної православної церкви та настоятелем парафії, що перейшла до Української православної церкви Київського патріархату, стався на очах вірян у храмі, йдеться в сюжеті ТСН.

Ця сільська церква ще такого не бачила— просто під час недільного богослужіння священики в рясах накинулися на місцевого панотця і почали лупити його. Люди стали на захист батюшки і почали по одному виносити захожих попів із храму. “Оцей хрест під час тої бійки лежав на підлозі”, – розповідають приголомшені парафіяни. З їхніх слів, події розгорталися блискавично. Владика Тихон, керівник Тернопільської єпархії УАПЦ, на чолі свити попів накинулися на священика Івана та затягли його за вівтар, вибивши ним двері в іконостасі. “Взяли священика за груди і туди його кинули”, – кажуть очевидці.

Люди обурилися, жінки здійняли ґвалт, чоловіки кинулися обороняти отця і виводити попід руки та штурханами непроханих гостей. “Бо вони напали на священика, вони душили його там”, – пояснюють віряни. Та додають, що один із парафіян дістав посохом владики по голові, та так, що палиця зламалася навпіл. Однак у єпархії це заперечують – кажуть, побили саме їх, коли хотіли оголосити священику про заборону в служінні, бо звинувачують його у серйозних гріхах. “Виявилося, що він чинить перелюб. На камеру це все знято, де його коханка каже, що дійсно чинила перелюб зі священиком Іваном Бойком. Інший факт — домагання неповнолітніх, розбещення”, – каже клірик кафедрального собору Різдва Хрествого УАПЦ отець Василь Божаківський.

Жителі Винятинців запевняють, що це все наклеп, і присягаються, що за сім років, які священик Іван Бойко прожив у селі, нічого такого за ним не помічали. У лікарняній палаті отець Іван ледь піднімається з ліжка та скаржиться, що йому важко навіть дихати. У чоловіка забиття груднини та болить голова від удару об стіну. “Владика Тихон, зірвавши з мене хреста священичого, в мене до сьогодні болі є сильні. Він сказав, я тебе вб’ю. З правої і з лівої сторони зайшли священослужителі тернопільського кліру. За обличчя штовхнув мене, і я вдарився об стіну”, – каже священик УПЦ-КП.

Правоохоронці за зверненням селян уже розпочали два кримінальних провадження: одне за завдання легких тілесних ушкоджень, інше за перешкоджання здійсненню релігійного обряду. Ніяких заяв від священиків-нападників ні про розбещення, ні про побої до них не надходило.

Кореспондент ТСН Світлана Павук