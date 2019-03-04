На Тернопільщині перший священик УПЦ МП перейшов до Української церкви

04/03/2019 Розмір тексту:

У Тернопільській області священик Української православної церкви Московського патріархату перейшов до Православної церкви України.

Йдеться про настоятеля храму на честь Іверської ікони Божої Матері в с. Круголець Шумського району Олега Шліхти, парафія якого прийняла рішення про перехід до ПЦУ.

Загалом же до Православної Церкви України на Тернопіллі перейшли 25 громад, 18 з яких – у Шумському районі, повідомляє сайт Думай.

Додамо, що Ієрей Олег Шліхта – перший зі священиків УПЦ МП, який разом з громадою перейшов до Православної Церкви України.