Більше 100 пунктів тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб облаштували на Тернопільщині. До організації місць тимчасового поселення евакуйованих долучаються і працівники Держпродспоживслужби Тернопільської області.

Фахівці надають рекомендації та обстежують тимчасове житло на предмет дотримання елементарних мінімальних санітарних вимог, щоб не допустити спалахів інфекційних хвороб, харчових отруєнь тощо. Також спеціалісти обстежують приміщення, що виділені під тимчасове розміщення біженців, стосовно забезпечення в них спальних місць, наявності туалетних кімнат та душових, забезпечення протічною холодною та гарячою водою, питною водою, дотримання температурного режиму, організації харчування. Особливу увагу приділяють питанню забезпеченню біженців питною водою, яка відповідає вимогам безпеки, здійснюють лабораторний контроль якості питної води. Контролюють питання забезпечення продуктами харчування належної якості, наявності умов для їх зберігання, для приготування їжі самостійно та пунктів, де організовано готують страви для переселенців.

Усе це роблять на вимогу Наказу МОЗ України від 10.03.2022 N 458 «Мінімальні вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією російської федерації».