На Тернопільщині перевіряють пансіонати і геріатричні будинки. Вже знайшли десяток порушень. ВІДЕО

Відпрацювання щодо законного функціонування пансіонатів для громадян похилого віку, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, та реабілітаційних центрів тривають на Тернопільщині. 40 мобільних груп у складі 80–ти поліцейських відвідують установи області, які надають соціальні послуги з проживання.

Під час рейдів працівники поліції акцентують увагу на забезпеченні належних умов проживання громадян в установах, їх наповненість, дотримання правил пожежної безпеки, наявність установчих та інших юридичних документів.

Станом на 26 січня поліцейські виявили перші порушення. З недотриманням вимог типового положення згідно 772 постанови Кабінету Міністрів України здійснював догляд за особами похилого віку геріатричний заклад в селі Біла Тернопільського району. Без відповідної реєстрації та дозволу на забезпечення проживання перебували 28 людей в одному з соціальних центрів на Чортківщині. Ще один центр духовної реабілітації функціонував з порушенням вимог 185 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг».

Загалом правоохоронці задокументували 10 порушень.

Відомості про події внесено до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Проводиться перевірка.