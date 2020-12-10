На Тернопільщині перевіряють лікарні, які надають допомогу хворим на коронавірус

На Тернопільщині комісія управління охорони здоров’я перевіряє лікарні, які надають допомогу хворим на коронавірус. Мобільні групи фахівців визначають, чи достатньо ліжкомісць, а також чи підведений до них кисень.

Загалом комісія перевірить 26 лікувальних закладів, – розповіла начальниця обласного управління охорони здоров’я Ольга Ярмоленко. Фахівці оглянуть підключення систем подачі кисню до ліжок, ознайомляться з превентивними заходами щодо запобігання виникнення нещасних випадків під час експлуатації кисневих балонів.

«Люди повинні бути впевнені, що вони отримають медичну допомогу у будь-якому випадку. Тому мобільна група має на меті перевірити реальну картину у медзакладах області. Зокрема, ситуацію із підключенням кисню, скільки ліжок, чи у разі необхідності можна розгорнути додаткові ліжкомісця тощо. Загалом ми задоволені рівнем надання допомоги хворим на коронавірус. Кисневих балонів – достатньо. Є електрогенератори та особа, яка відповідає за забезпечення електропостачання у медзаклад. Також аудит перевірив ситуацію із виплатами. Заборгованості із заробітною платою не має».

Мобільна група уже перевірила медзаклади у Кременці, Ланівцях, Шумську, Заліщиках, Гусятині, Борщові, Теребовлі і Тернополі. У разі виявлення порушень відповідальність нестиме керівник медзакладів.